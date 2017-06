Eiji Aonuma: la struttura open world diventerà uno standard per la saga di Zelda

Durante un'intervista concessa al magazine giapponese Famitsu, il producer diha dichiarato che la struttura open world vista inpotrebbe diventare uno standard per i futuri giochi della serie.

"Realizzare il prossimo capitolo di Zelda potrebbe essere più difficile se decidi di creare un altro gioco open world. Come si evolverà questa struttura? Come saranno i prossimi dungeon? Cosa possiamo aspettarci dal prossimo Zelda?" domanda Famitsu ad Eiji Anouma, il quale ha dato una risposta abbastanza secca: "Credo che in futuro i giochi open world rappresenteranno lo standard per la saga di Zelda."

Cosa pensate delle parole di Anouma? Vi piace l'idea che la struttura di gioco open world diventi uno standard per i capitoli principali di The Legend of Zelda?