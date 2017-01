Electronic Arts: pubblicati i risultati finanziari del terzo trimestre

Oggiha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale 2017, relativi al periodo compreso fra il primo ottobre e il 31 dicembre 2016. Come potete osservare nella tabella in calce (in milioni di dollari), i risultati sono stati migliori delle previsioni.

L'azienda ha reso noto che Fifa 17 è stato il titolo console più venduto del 2016 e più di 10 milioni di utenti hanno giocato alla modalià Il Viaggio; il lancio di Battlefield 1 è stato il più grande dell'intera saga e gli utenti attivi sono più del 50% rispetto a Battlefield 4 nello stesso periodo di tempo. "Con i giochi di punta su console e il parco titoli mobile più scaricato dell'industria durante il Q3, Electronic Arts sta coinvolgendo ed entusiasmando una community di giocatori a livello globale. Continueremo a superare i limiti con produzioni sbalorditive come Mass Effect Andromeda, tornei competitivi e altre fantastiche esperienze in arrivo", queste le parole di Adrew Wilson, CEO dell'azienda.