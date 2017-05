hanno annunciato la campagna, che prevede l'arrivo di numerose novità legate adurante la prossima estate. Di seguito, tutti i dettagli diffusi dal publisher.

La prima novità riguarda la mappa Prise de Tahure, che sarà disponibile prossimamente nel Community Test Environment, inoltre è stato ribadito che la mappa Nivelle Nights verrà pubblicata a giugno per i membri Battlefield Premium.

Infine, il publisher annuncia che il secondo DLC di Battlefield 1, intitolato In the Name of the Tsar, potrà essere provato durante l'evento EA Play del 10 giugno, il lancio del pacchetto è previsto per l'estate su tutte le piattaforme.