Electronic Arts, BioWare e Mass Effect: quale futuro per la serie?

non ha soddisfatto le aspettative die il publisher ha deciso di "" temporaneamente la serie, mettendo gli sviluppatori al lavoro su altri progetti. Allo stato attuale, la compagnia non sta pianificando un nuovo episodio della saga.

Un report di Kotaku ha parlato di pesanti tagli in BioWare Montreal, affermazione parzialmente smentita dallo studio, che conferma però di star collaborando con altri team di Electronic Arts, una decisione fortemente voluta dal publisher, che punta sempre di più alla collaborazione tra i vari gruppi di lavor interni. Yanick Roy (Studio Director) ha parlato di nuovi progetti in arrivo nei prossimi anni, senza però mai citare espressamente Mass Effect.

Lo studio continuerà a garantire massimo supporto ad Andromeda, con la pubblicazione di nuove patch e l'introduzione delle feature già annunciate, ma il titolo avrà mai un sequel? Il futuro della saga è messo in dubbio dai non esaltanti risultati di Mass Effect Andromeda, un progetto costoso e impegnativo, che ha richiesto oltre cinque anni di lavoro per essere portato a termine.

Mass Effect Andromeda ha riscosso inizialmente un buon successo commerciale, tanto che Electronic Arts si era detta ottimista riguardo ai risultati nel lungo periodo. La tiepida accoglienza riservata dalla stampa e i vari problemi tecnici riscontrati sembrano però aver danneggiato fortemente le vendite del gioco nel giro di poche settimane. Dopo attente riflessioni, il publisher avrebbe deciso di mettere in pausa la serie, sempre secondo quanto riferito a Kotaku da una voce molto vicina all'azienda.

Electronic Arts non ha commentato queste voci, mentre la società di sviluppo come detto, si è limitata a confermare la collaborazione con gli altri studi EA. BioWare è al lavoro su una nuova IP (con elementi in comune con Destiny e The Division) e stando ad alcuni rumor, su Dragon Age IV. Nessun piano per Mass Effect: vi chiediamo, cosa vi aspettate dal futuro della serie?