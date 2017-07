Electronic Arts conferma: un nuovo Battlefield entro il 2018

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti,ha confermato che un nuovo capitolo della serie disarà pubblicato entro il 2018.

Il CEO del colosso statunitense, Andrew Wilson, ha parlato di alcuni dei giochi attualmente in sviluppo con il Frostbite Engine, ed il nome dello sparatutto di DICE (software house proprietaria del performante motore grafico) compare tra questi. Un ipotetico Battlefield 5, dunque, è atteso entro il prossimo anno.

L'ultimo capitolo della serie, Battlefield 1, ha riscosso un ottimo successo sin dal lancio. Il titolo, disponibile su PC, PS4 e Xbox One, riceverà a settembre un nuovo DLC: In the Name of the Tsar, con cui si arricchirà di nuove armi e nuove mappe di gioco.