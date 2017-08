Electronic Arts: le copie vendute non sono indice di successo

Intervistata da MCV UK, Laura Miele (Responsabile Global Publishing di EA) ha dichiarato cheha cambiato il proprio approccio nei confronti dei numeri e delle vendite. La compagnia ora tiene in considerazione numerosi fattori per decretare il successo di un gioco, non limitandosi a guardare le cifre come accadeva in passato.

"Oggi i giocatori sono al centro delle nostre strategie. Tutto quello che facciamo viene pensato in funzione del pubblico. Internamente, abbiamo cambiato il nostro metodo di giudizio riguardo al successo dei proditti, prima tenevamo unicamente conto delle vendite e dei bilanci, mentre adesso guardiamo alla partecipazione, al sentimento, all'attaccamento al franchise...I giocatori oggi hanno una voce forte nelle nostr strategie aziendali, proprio grazie a loro abbiamo dato vita alla nuova modalità competitiva di Battlefield 1. L'abbiamo realizzata seguendo le indicazioni della community, rapportandoci con i giocatori, e non da una mera prospettiva di business."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Siete d'accordo con la nuova prospettiva di Electronic Arts?