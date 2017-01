Electronic Arts crede nelle potenzialità di Switch

Tramite le pagine di IGN.com,(Vicepresidente di) ha parlato di, spiegando come la sua compagnia crede fortemente nelle potenzialità della piattaforma, tanto da confermare l'arrivo die altri progetti.

Queste le parole di Soderlund: "Siamo stati partner di Nintendo davvero per tanto tempo e io stesso sono stato un fanboy Nintendo da giovane. Nintendo è il motivo per cui ho sempre desiderato lavorare nel mondo dei videogiochi. Quello che mi piace è che loro hanno un approccio davvero diverso, lo hanno già fatto in passato, spesso con successo. Nintendo vuole rompere gli schermi tradizionali e ci spinge a pensare diversamente. FIFA è il nostro più grande franchise, è una serie pensata per il mercato di massa che abbraccia giocatori di tutto il mondo e di tutte le età. Lo porteremo su Switch perchè crediamo in questa piattaforma."

Oltre a FIFA però, Electronic Arts sembra avere anche altri progetti per Switch in cantiere: "Ci siamo, supporteremo Switch e lo faremo anche in futuro. Non abbiamo annunciato nessun altro giochi ma potete aspettarvi di trovare i nostri titoli su Switch, quando la piattaforma sarà sul mercato e riuscirà a decollare. Siamo completamente agnostici dal punto di vista hardware e portiamo i nostri titoli dove esiste un pubblico che abbia voglia di giocarli. L'arrivo di nuovi hardware è sempre positivo per l'industria."

Quali altri titoli targati Electronic Arts vorreste vedere su Nintendo Switch?