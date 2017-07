Electronic Arts estremamente soddisfatta dell'ultimo trimestre fiscale

Quest'oggi,ha presentato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2018, decorso tra il primo aprile e il 30 giugno 2017. Come testimoniato dai numeri nero su bianco, il publisher si è detto estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti.

Tra i punti chiave dei risultati finanziari troviamo le vendite nette rappresentate dal mercato digitale, che negli ultimi 12 mesi hanno rappresentato ben il 63% delle vendite nette totali con una crescita annuale del 23%. Ottimi risultati anche per i due titoli più popolari di Electronic Arts: FIFA Ultimate Team ha registrato una crescita di utenza dell'11% dallo scorso anno, mentre al termine dell'ultimo trimestre finanziario, Battlefield 1 ee stato giocato da più 21 milioni di giocatori. Il futuro della compagnia, insomma, pare piuttosto roseo, così come le proiezioni fatte dalla stessa, che prevede per la fine dell'anno fiscale 2018 un'introito netto di 5.075 miliardi di dollari.