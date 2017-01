Andrew Wilson: Il prossimo Need for Speed sarà il più bello ed entusiasmante

Dopo aver condiviso alcune informazioni sul sequel di, nel corso dell'incontro di fine trimestre con gli investitori il CEO diAndrew Wilson è passato a parlare del prossimo capitolo di"Abbiamo deciso di optare per un ciclo di sviluppo prolungato per concentrarci sull'innovazione, e il team al lavoro sta superando i limiti degli action driving con quello che secondo noi è il capitolo più entusiasmante e più bello dida noi prodotto". Ricordiamo che il prossimouscirà entro la fine dell'anno fiscale 2018, ovvero il 31 marzo dello stesso anno.

Altri contenuti per Need for Speed