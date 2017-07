Electronic Arts ospiterà una conferenza durante la Gamescom 2017

ospiterà una conferenza live in occasione della, ispirandosi allo stesso format visto con l'evento. Lo show sarà trasmesso in diretta a partire dalle 18:30 del 21 agosto: quali sorprese potremo aspettarci dal publisher?

Stando alle parole di Electronic Arts, la conferenza del 21 agosto mostrerà nuovi video gameplay, match in diretta e "alcune sorprese". Durante l'intera durata della fiera tedesca, invece, i giochi portati dal publisher saranno disponibili in 400 stazioni di prova distribuite tra Star Wars Battlefront 2, Need For Speed Payback, FIFA 18, Battlefield 1: In the Name of the Tsar, Star Wars Galaxy of Heroes e FIFA Mobile.

L'appuntamento con la conferenza Gamescom 2017 di Electronic Arts è fissata per le 18:30 del prossimo 21 agosto. Voi sperate in qualche annuncio in particolare? Intanto possiamo dare un'occhiata anche al programma della fiera presentato da Microsoft.