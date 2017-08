Electronic Arts porterà altri giochi su Switch in base alle vendite di FIFA 18

Parlando ai microfoni di EDGE, il vice presidente esecutivo diPatrick Söderlund ha detto che il futuro supporto adipenderà dalle vendite disulla piattaforma. Se il gioco dovesse rivelarsi un successo, il publisher porterà molti altri giochi sulla console

"Vogliamo aiutare Nintendo ad aumentare la base installata di Switch supportando la console, realizzando tecnologie apposite per la piattaforma e tastando il terreno con giochi come FIFA - e magari un paio di altri, vedremo. Se le vendite dovessero andare bene, non vedrei ragioni per cui non dovremmo portare tutto il nostro portfolio sulla console nei limiti del possibile." dichiara Patrick Söderlund.

Il vice presidente esecutivo di Electronic Arts ha inoltre affermato di essere un grande fan di Switch, apprezzandone in particolar modo le caratteristiche portatili. Se FIFA 18 dovesse rivelarsi un successo sulla piattaforma (il gioco uscirà il 29 Settembre), il publisher riserverà buona parte dei suoi sforzi anche sulla console Nintendo, portando altri titoli provenienti dal suo portfolio.

Quali giochi pubblicati da EA vedreste di buon occhio su Switch?