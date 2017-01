Electronic Arts registra i marchi 'Vigilant' e 'Vigilance'

Qualcosa bolle in pentola in casa di. Recentemente l'azienda ha infatti registrato i marchi "" e "" presso lo United States Patent and Trademark Office e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

I due trademark sono etichettati sotto le categorie 9 e 41, rispettivamente dedicate ai software di gioco e a quelli online. Ciò non significa che si tratterà di un titolo necessariamente multiplayer, dal momento che la classe 41 è richiesta in caso di presenza di qualunque feature online, incluse quelle minori come ad esempio le classifiche dei punteggi globali. La compagnia ha inoltre registrato il dominio VigilanceGame.com, come potete osservare nell'immagine in calce. Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo, tuttavia, data la vicinanza della presentazione di Nintendo Switch e le recenti dichiarazioni di Peter Moore, potrebbe trattarsi di un gioco in arrivo sulla nuova console della grande N. Per il momento, tuttavia, si tratta solo di mere congetture.