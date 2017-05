Electronic Arts registra vendite record nell'anno fiscale 2017

Electronic Arts ha annunciato oggi in modo preliminare i risultati finanziari relativi al quarto trimestre dell'anno fiscale 2017, trerminato il 31 marzo di quest'anno. Il Chief Executive Officer Andrew Wilson ha espresso estrema soddisfazione per gli obbiettivi raggiunti, annunciando novità per il 2018.

Ecco quanto dichiarato da Wilson:

"Nel 2018 continueremo a portare l'innovazione ai nostri giocatori con straordinarie nuove esperienze attraverso tutto il nostro portfolio, accrescendo il network globale di EA ed estendendoci a nuove piattaforme e nuovi modi di giocare"

Il Chief Financial Officer Blake Jorgensen ha aggiunto che nell'anno fiscale 2017 la compagnia ha generato un utile da record, trainata dalla continua transizione verso il mercato digital. Secondo le ricerche condotte da EA, le vendite digitali di sviluppatori e publisher nel mercato occidentale hanno infatti rappresentato il 61% delle vendite totali, con una crescita annua del 20%.

Altra novità è rappresentata dall'aumento del 50% di giocatori da Battlefield 4 a Battlefield 1, che ha raggiunto ora quota 19 milioni di utenti. Il titolo più giocato della compagnia rimane FIFA, che con FIFA 17 ha superato i 21 milioni di giocatori, 12 dei quali hanno inoltre giocato alla nuova modalità Il Viaggio. Cresce anche l'affluenza di utenti per la popolare modalità FIFA Ultimate Team, con un aumento annuo del 13%.

L'ultima nota riguarda Sims 4, gioco in cui gli utenti attivi sono aumentati del 33% dello scorso anno.