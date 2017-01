Electronic Arts smentisce i rumor sulla chiusura della sede italiana

Tramite una breve nota stampa,ha voluto smentire energicamente le voci che circolano riguardo una possibile chiusura degli uffici italiani della società. Queste voci non corrispondono alla realtà, come confermato da Olaf Coenen e Maurizio Finocchiaro.

Queste le parole di Maurizio Finocchiaro (Country Manager Electronic Arts Italia): "potreste aver letto un articolo nell’edizione di ieri, 12 gennaio, de La Repubblica in cui si afferma che Electronic Arts stia valutando la chiusura del suo ufficio di Milano. Questa affermazione è semplicemente non corretta e basata su false voci. Abbiamo lavorato a stretto contatto con distributori locali, che sono sempre stati parte del nostro successo costante in Italia, e non ci sono progetti di chiudere gli uffici italiani. Continueremo pertanto a lavorare con l’eccellente team della nostra sede milanese."

Alle parole di Finocchiaro si uniscono quelle di Olaf Coenen (Vice President Publishing Europe di Electronic Arts): "Queste sono voci infondate. EA è focalizzata al 100% sull’Italia, dove è leader di mercato, e non ha alcun piano di chiudere i suoi uffici italiani."