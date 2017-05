Electronic Arts è soddisfatta di Mass Effect Andromeda

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, Andrew Wilson (CEO di) ha dichiarato di essere soddisfatto dei risultati ottenuti con, titolouscito lo scorso mese di marzo dopo uno sviluppo durato oltre cinque anni.

Per Electronic Arts, Mass Effect Andromeda è stato una scommessa, di fatto si è trattato del gioco più vasto della serie, un reboot in piena regola che aveva il compito di rilanciare il franchise. Nonostante l'accoglienza sia stata meno calorosa del previsto, Wilson fa notare come attualmente oltre 100 recensioni in tutto il mondo abbiano premiato il gioco con un voto superiore a 8.

Il CEO della società ha accennato ai risultati commerciali del gioco, tuttavia ha confermato che BioWare continuerà a supportare il progetto con nuovi contenuti. Il publisher inoltre lavorerà ancora a stretto contatto con lo studio, attualmente impegnato su una nuova IP in uscita durante l'anno fiscale 2019.