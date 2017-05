è fiduciosa riguardo al futuro commerciale a lungo termine di, il publisher americano sta attualmente valutando la possibilità di continuare a supportare la console con nuovi progetti oltre al già annunciato

Andrew Wilson (Chief Executive Officer di Electronic Arts) conferma i buoni rapporti con Nintendo e si dice contento del successo ottenuto al lancio dalla piattaforma della casa di Kyoto. Il publisher sta attualmente valutando nuovi progetti per Switch, sebbene al momento non ci siano ancora annunci da fare in merito.

Entro fine anno, EA pubblicherà il suo primo titolo per Switch, ovvero FIFA 18, annunciato a gennaio durante l'evento di presentazione della console.