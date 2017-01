Electronic Arts sta per annunciare Skate 4?

, Community Manager di, ha pubblicato un messaggio su Twitter che ha riacceso le speranze dei fan di: la compagnia americana è sul punto di annunciare ufficialmente

Come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, Lingen ha pubblicato su Twitter l'hashtag di Skate 4 (#Skate 4). Dal momento che non abbiamo ancora nessun comunicato ufficiale sul (presunto) progetto, il messaggio del Community Manager non implica necessariamente l'esistenza di Skate 4, ma è molto probabile che Electronic Arts stia tastando il terreno per la realizzazione di un nuovo capitolo della serie sportiva. Ricordiamo che l'ultima iterazione di Skate è arrivata nel 2010 su PS3 e Xbox 360: vi farebbe piacere l'annuncio ufficiale di Skate 4? Non rimane che attendere ulteriori dettagli da parte del publisher.