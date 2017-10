ELEX: la Legione degli Alba si mostra in un nuovo gameplay trailer

hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer didedicato alla Legione degli Alba. Oltre a presentarci la fazione, il filmato ci permette di dare un'occhiata a qualche scena tratta dal gioco: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Con la convinzione che ogni forma di debolezza debba essere cancellata dalla terra, gli Alba sono spietati nel raggiungere il loro scopo vendicativo. Dal consumo dell’Elex puro, gli Alba sono in grado di pensare con maggiore chiarezza, diventando sempre più forti a mano a mano che si nutrono. Il prezzo pagato per la loro fredda e minacciosa ambizione è alto: privati di qualsiasi emozione, gli Alba si trasformano in creature simili a delle macchine. Dalla loro fortezza montuosa sulle cime ghiacciate di Xarcor, gli Alba vogliono ottenere il pieno controllo di tutto il Magalan e distruggere ogni resistenza.

Ricordiamo che ELEX uscirà il prossimo 17 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.