ELEX non riceverà alcun DLC, assicura Piranha Bytes

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di GameStar, il director di, Björn Pankratz, ha assicurato che il nuovo RPG dinon riceverà alcun DLC post-lancio.

Stando alle parole di Pankratz, il rilascio di espansioni a pagamento - per quanto ormai una costante dell'industria videoludica - non rappresenta una politica commerciale particolarmente apprezzata dalla software house.

"Non ci piacciono i 'nauseanti' DLC. Tutti pensano che li abbiamo tagliati dal gioco. Semplicemente si tratta di qualcosa che non si confà a noi".

Curioso notare come, al netto di queste dichiarazioni, Risen 3, sviluppato anch'esso da Piranha Bytes, ricevette 3 DLC: in quel caso, però, fu Deep Silver a fare da publisher del titolo, giocando probabilmente un ruolo chiave in questo senso (ELEX sarà invece pubblicato da THQ Nordic).

ELEX uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 17 ottobre.