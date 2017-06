ha pubblicato nella giornata odierna un nuovo gameplay trailer dedicato a, RPG open world a tema Sci-Fi in via di sviluppo presso gli studi di, software house già nota per titoli come

il filmato, che vi abbiamo riportato in apertura di articolo, ci permette di dare uno sguardo alle ambientazioni che visiteremo e ai nemici che dovremo abbattere.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che ELEX uscirà il 17 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Seguendo questo collegamento potete dare uno sguardo al prologo del gioco, mentre qui trovate 20 minuti di gameplay giocati su PC. Per tutte le altre informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima.