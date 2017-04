ELEX: un video mostra il prologo del nuovo gioco di Piranha Bytes

hanno pubblicato oggi un nuovo video diche racconta il prologo di questa nuova avventura in arrivo a fine anno. Il gioco racconta la storia di Megalan, un pianeta ormai al collasso, distrutto dall'impatto con un grosso meteorite.

Dopo l'accaduto, il pianeta è diventato terra di lotte per la sopravvivenza tra gruppi armati mentre una nuova sostanza chiamata ELEX sta infettando le menti dei pochi civili rimasti ancora in vita.

Recentemente, gli sviluppatori hanno pubblicato un video con 20 minuti di gameplay di questo interessante Action RPG, l'uscita di ELEX è attualmente attesa per la fine dell'anno su PC, Xbox One e PlayStation 4, maggiori dettagli potrebbero arrivare dalle fiere estive come l'E3 di Los Angeles e la Gamescom di Colonia.