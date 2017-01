Elite Dangerous: dopo 2 anni arriva il primo contatto con una razza aliena

Un giocatore disi è imbattuto per puro caso in un esemplare di, rendendosi protagonista del primo incontro ravvicinato con una razza aliena. La community aspettava questo giorno da oltre due anni.

Da quando Elite: Dangerous è stato rilasciato su PC il 16 Dicembre 2014, infatti, gli utenti si sono messi alla ricerca di indizzi che provassero l'esistenza degli alieni all'interno del gioco, convinti che prima o poi si sarebbe presentato il primo contatto. Si chiama DP Sayre il giocatore che su Xbox One si è imbattuto per puro caso nel primo incontro ravvicinato con una razza aliena: il video riportato a fondo pagina ritrae la sequenza di gioco in cui l'utente ha scoperto la misteriosa creatura Thargoids. Ricordiamo che Elite: Dangerous è disponibile su PC e Xbox One, con la versione Playstation 4 prevista entro il secondo trimestre del 2017.