Elite Dangerous renderà omaggio a Carrie Fisher con il prossimo aggiornamento

La community diha chiesto agli sviluppatori di ricordare, attrice recentemente scomparsa all'età di 60 anni. Le richieste non sono passate inosservate e il produttore del gioco ha confermato che un tributo arriverà con il prossimo aggiornamento.

Nello specifico, Michael Brookes fa sapere che l'update 2.3 includerà anche uno speciale avamposto denominato "Fisher", un piccolo omaggio per ricordare la memoria di Carrie Fisher, l'indimenticabile Principessa Leila di Guerre Stellari. Recentemente, anche i fan di Star Wars The Old Republic si sono riuniti per omaggiare l'attrice prematuramente scomparsa il 27 dicembre scorso.