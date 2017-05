Elliot Quest, platform GDR ispirato a Zelda, è in arrivo su PS4, 3DS e Xbox One

ha annunciato chea breve debutterà su Playstation 4, 3DS e Xbox One. Il platform/GDR ispirato a titoli del calibro disarà disponibile sulle piattaforme sopraccitate rispettivamente dal 9, 11 e 12 maggio.

Questa nuova edizione includerà collezionabili extra, slot multipli per i salvataggi, trofei e supporto al 3D sulla console portatile di Nintendo. Per il momento lo sviluppatore non ha parlato di ulteriori versioni, tuttavia non è escluso un ipotetico arrivo in futuro su Switch. Per ulteriori informazioni e dettagli su Elliot Quest, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'edizione PC.