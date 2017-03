Emergono due nuovi video gameplay di Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia

Dal PAX East di Boston emergono due nuovi video gameplay diper Nintendo 3DS, riedizione aggiornata di, titolo uscito nel 1992 su Super Nintendo, esclusivamente in Giappone.

Gli sviluppatori di Intelligent Systems hanno aggiornato non solo le meccaniche di gameplay, ma anche il sistema di controllo e l'interfaccia, inoltre il gioco presenterà dialoghi completamente doppiati. Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia sarà disponibile in Europa dal 19 maggio esclusivamente su Nintendo 3DS, lo stesso giorno arriveranno nei negozi anche gli Amiibo di Alm e Celica, i due protagonisti dell'avventura.