Emergono nuovi dettagli su Mass Effect Andromeda

Infine, il Lead Designer conferma la possibilità di utilizzare più di tre abilità nella campagna, al momento però non è possibile diffondere ulteriori dettagli in merito. Mass Effect Andromeda sarà disponibile in Europa dal 23 marzo nei formati PC Windows, Xbox One e PlayStation 4.

@WhalePlayingUNO New game, new rules. Lots of interesting changes and new choices to make in our MP kits. :) — Ian S. Frazier (@tibermoon) 4 febbraio 2017

@v4d3r1991 Yes, there's an option to turn off the icons. — Ian S. Frazier (@tibermoon) 4 febbraio 2017

@Natnoms98 Initially your twin will look a bit like you (automatically) but then you can customize them to look however you like. — Ian S. Frazier (@tibermoon) 4 febbraio 2017