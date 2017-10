Emergono nuovi dettagli su Street Fighter V: Arcade Edition

Come annunciato danei giorni scorsi,sarà disponibile su PlayStation 4 e PC dal 16 gennaio 2018 al prezzo di 39,99 euro. Il gioco, completo di tutti gli add-on inclusi nel Season Pass, sarà disponibile come aggiornamento gratuito per i possessori del titolo base.

Dal sito ufficiale giapponese di Capcom, giungono adesso nuove interessanti informazioni su questa nuova edizione del picchiaduro. La modalità Arcade, confermata in concomitanza dell'annuncio, non sarà apparentemente legata al solo Street Fighter V, in quanto importerà al suo interno quelle già apparse in Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter Zero, Street Fighter III: New Generation, e Street Fighter IV; per un totale di sei modaità Arcade con più di 100 finali ottenibili.

Giocando tutte le modalità Arcade, sarete in grado di sbloccare una galleria contenente un totale di 200 illustrazioni. Infine, dalle nuove immagini apparse in Rete nelle ultime ore, apprendiamo dell'arrivo di uno stage bonus (che implicherà la "distruzione di barili") e della probabile inclusione di Sagat come personaggio del pacchetto della Terza Stagione.

Street Fighter V: Arcade Edition uscirà su PC e PS4 dal 16 gennaio 2018.