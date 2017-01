Emergono nuovi dettagli sul gioco degli Avengers di Square-Enix e Marvel

hanno annunciato di aver stretto una partnership per dar vita ad un nuovo gioco dedicato agli. Durante una successiva conferenza stampa, la compagnia nipponica ha rivelato maggiori informazioni riguardo agli elementi narrativi del gioco, e ai collaboratori che contribuiranno alla realizzazione del progetto.

A quanto pare, il comparto narrativo del gioco sarà completamente originale, e poggerà le sue basi su un universo di cui si servirà per molti anni a venire. Il reveal ufficiale di questo, e degli altri titoli in cantiere, arriveranno nel corso del 2018. "Il progetto Avengers è stato concepito per i giocatori di tutto il mondo, e includerà al suo interno tutti i personaggi, le ambientazioni e i momenti iconici che hanno entusiasmato i fan del franchise".

Anche Jay Ong, Senior Vice President di Marvel Entertainment, ha voluto commentare l'annuncio: "Stiamo collaborando con Crystal Dynamics e Eidon Montreal, due dei più talentuosi team di sviluppo, per dar vita alle storie Marvel in un modo che i fan non hanno mai visto. Il progetto Avengers è la prova di come Marvel stia facendo dei videogame un ruolo centrale delle sue produzioni, accanto a film, fumetti, e show televisivi".

A questo indirizzo, potete dare uno sguardo al teaser trailer del nuovo gioco di Avengers pubblicato da Square-Enix.