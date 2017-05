Emergono una serie di nuovi rumor su Assassin's Creed Origins

Non si ferma la serie di indiscrezioni partita alcuni giorni fa nei riguardi di, il nuovo episodio della celebre serienon ancora annunciato ufficialmente.

Stando alle informazioni emerse su reddit, il protagonista di Assassin's Creed Origins sarà un Israelita impegnato nel liberare il popolo ebraico dalla schiavitù perpetrata dalle civiltà dell'antico Egitto (questo indicherebbe una collocazione temporale tra il 1400 e il 1200 BC, a dispetto di quanto abbiamo appreso con i rumor precedenti). Al nuovo protagonista - apparentemente simile ad Altair per personalità - sarà dedicata un'intera nuova trilogia, esattamente come accaduto con Ezio Auditore; Shawn, William e Rebecca fanno inoltre la loro comparsa nel mondo contemporaneo (che viene descritto simile a quella di Assassin's Creed 3 con aree più estese e maggiore interazione con i personaggi). Un nuovo Frutto dell'Eden farà la sua comparsa: il nostro nuovo protagonista se ne servirà per separare le acque del Mar Rosso durante l'Esodo della popolazione ebraica.

Per quanto riguarda il gameplay, viene confermato il combat system simile a The Witcher 3: Wild Hunt, con elementi stealth molto più marcati e integrati nel mondo di gioco rispetto al passato. Il gameplay viene inoltre definito molto più fluido, mentre i pattern dei nemici sono stati in gran parte rivisitati per rendere gli scontri più dinamici e ostici. Viene anche menzionato un albero delle abilità, e un sistema di customizzazione simile a quello di Assassin's Creed Unity.

Gli sviluppatori sarebbero concentrati al 100% sul comparto single player del gioco, e non avrebbero affatto intenzione di inserire una componente online. La release del gioco, infine, è prevista entro la fine del 2017 su PC, PS4 e Xbox One (esclusa, quindi, Nintendo Switch).

Naturalmente nessuna di queste informazioni è confermata ufficialmente. Non ci resta che attendere l'E3 per il reveal ufficiale di Assassin's Creed Origins, restate sulle nostre pagine per non perdervi nessun aggiornamento.