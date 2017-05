Emergono online tante nuove informazioni su Mario + Rabbids Kingdom Battle

Il portale WWG ha quest'oggi condiviso nuove informazioni su, il tanto rumoreggiato cross-over tra i due franchise dinon ancora annunciato ufficialmente.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, forniti da una fonte all'interno dell'azienda francese, il gioco è nato da un'idea di Ubisoft, è in sviluppo da circa tre anni e la direzione creativa è a cura di Ubisoft Milano. Nonostante Nintendo non abbia le redini del progetto, ha sottoposto il titolo a numerosi test di approvazione, soprattutto per quanto riguarda l'uso dei suoi personaggi, e ne ha monitorato lo sviluppo, lasciando, tuttavia, ampia libertà ai developer. Il crossover è caratterizzato da un umorismo contorto e gag autoreferenziali e surreali. Uno dei boss di una build preliminare era un Donkey Kong in versione Rabbid: per poterlo sconfiggere, i giocatori dovevano bloccare l'accesso alla sua pila di banane che egli sfruttava per ricaricare la propria salute. Novità anche sul sistema di abilità: ogni personaggio ha il proprio skill tree con alcune abilità disponibili fin dall'inizio e altre da sbloccare; ad esempio, Peach può gonfiare gli avversari fino a farli esplodere grazie a una pompa a pedale, mentre Mario ha una passiva che gli permette di colpire automaticamente i nemici che entrano nel suo campo visivo. Infine, veniamo a sapere che sembra essere prevista una linea di Amiibo. Ricordiamo che al momento non abbiamo conferme ufficiali su Mario + Rabbids Kingdom Battle, ma probabilmente nel corso nel corso dell'E3 scopriremo se quanto emerso finora corrisponde al vero.