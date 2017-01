Emergono i primi dettagli sulla trama del gioco dei Guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia è stato annunciato a dicembre durante i Game Awards 2016, l'uscita è prevista nel corso dell'anno in formato episodico su PC, Xbox One, PS4 e piattaforme mobile.

Di seguito, ecco quanto riportato sul sito del noto rivenditore: "Marvel Guardiani della Galassia di Telltale offrirà una nuova storia sulla banda di fuorilegge composta da Star Lord, Gamora, Rocket Raccoon, Groot e Gamora. Al termine di una cruenta battaglia, i Guardiani scoprono un nuovo artefatto con una potenza incredibile. Ogni guardiano ha una buona ragone per desiderare il relitto, ma lo stesso si può dire di uno spietato nemico che non si fermerà davanti a nulla pur di strappare la reliquia dalle mani dei nostri eroi."

