Emergono i primi rumor su Dead Rising 5: sarà un "restart" per la serie?

Nel corso delle ultime ore, sono emersi in rete alcuni rumor riguardanti l'ipotetico quinto capitolo della serie di. L'utente "Anonymous" ha postato su 4chan una lista di informazioni sul gioco, svelandone i possibili dettagli di narrativa e gameplay.

Stando a quanto emerso, Dead Rising 5 non sarà sviluppato da Capcom Vancouver, team che avrebbe invece deciso di dedicarsi a dei nuovi progetti. Ambientato 25 anni dopo il capitolo originale, e momentaneamente intitolato con il semplice nome di "Dead Rising", il titolo dovrebbe metterci nei panni di un giovane studente collegiale, famoso per le sue teorie cospirazioniste. Dead Rising 4 non verrebbe considerato un capitolo canonico all'interno del suo successore, e nessuno dei personaggi apparsi in passato sarebbe presente nel nuovo gioco (Frank West verrebbe tuttavia menzionato diverse volte).

In termini di gameplay, il gioco rappresenterebbe una sorta di "restart" e di ritorno al passato, grazie anche e soprattutto alla reintroduzione del limite di tempo e ad altre feature di gioco come le psicosi, le fotografie, e la possibilità di interrogare determinati personaggi.

Naturalmente vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele, in quanto le informazioni emerse sono semplice frutto di rumor non confermati in alcun modo dalle parti ufficiali.