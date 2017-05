Emily Rogers svela nuovi dettagli su Mario + Rabbids Kingdom Battle

L'insiderha svelato alcuni dettagli su, titolo del presunto gioco crossover tra la seriee le mascotte, mai annunciato ufficialmente dalle due compagnie masin dalla scorsa estate.

Secondo quanto riportato dalla Rogers, Mario + Rabbids Kingdom Battle presenterà otto personaggi giocabili, tra cui Yoshi, Peach, Mario e Luigi, i giocatori però non controlleranno direttamente questi eroi, bensì "Tuttorio", una sorta di mostriciattolo fluttuante che li guiderà nell'avventura. I protagonisti potranno utilizzare anche varie armi come pistole e cannoni laser, inoltre viene confermata la presenza di una modalità multiplayer co-op.

Mario + Rabbids Kingdom Battle potrebbe essere annunciato all'E3 di Los Angeles, per il momento vi invitiamo a prendere questa notizia come una voce di corridoio non confermata.