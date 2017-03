Come riportato da Gaming Bolt,e l'attorestanno condividendo su Twitter tutti gli articoli che parlano di un presunto coinvolgimento dinel progetto, non confermando e al tempo stesso non smentendo in alcun modo questi rumor.

Da tempo si mormora della possibile presenza di Emma Stone (fresca vicintrice di un Oscar per La La Land) nel prossimo gioco di Hideo Kojima ma il producer giapponese non si sbilancia, anche se i frequenti post su Twitter potrebbero far pensare alla volontà di creare buzz in attesa di un futuro annuncio ufficiale.

Per il momento, vi invitiamo a prendere quanto riportato come una semplice speculazione, in attesa di eventuali dichiarazioni ufficiali da parte di Kojima.