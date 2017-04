Emulatori Nintendo Switch: interviene la Federal Trade Commission

Nelle scorse settimane,ha messo in guardia i consumatori riguardo la diffusione di malware nascosti all'interno di software denominati "". Si tratta di scam che sfrutta una delle tendenze del momento con l'obiettivo di far scaricare software pericoloso. Oggi sull'argomento è intervenuta anche la

La Federal Trade Commission mette ribadisce la totale inesistenza di emulatori per Nintendo Switch, ed invita i consumatori ad evitare di effettuare questo tipo di ricerche su Internet e ovviamente sconsiglia fortemente di scaricare qualsiasi programma che prometta l'emulazione di giochi Switch su PC e Mac, come i tanto diffusi "Switch_Emulator_0.6.1.dmg"e "Switch_Emulator_061.iso", i quali avrebbero già infettato centinaia e centinaia di computer in tutto il mondo.

Evitate dunque di cercare la parola chiave "Emulatori Nintendo Switch" su Google perchè questo vi porterà ad imbattervi in siti ben poco sicuri, con la serie possibilità di installare virus, malware e altri software di dubbia provenienza, lesivi per la privacy e la salute del vostro sistema operativo.