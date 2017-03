Emulatori Nintendo Switch: Symantec mette in guardia i giocatori

ha pubblicato un report segnalando come il volume di ricerca per "" su Google sia cresciuto notevolmente negli ultimi giorni.invita i giocatori a prestare attenzione ai file sospetti, evitando gli utenti a non scaricare alcun file dal web, poichè si tratta, come comprensibile, solamente di scam.

In rete circolano alcuni software con nomi espliciti come "Switch_Emulator_0.6.1.dmg" per Mac e "Switch_Emulator_061.iso" per PC, entrambi in realtà installano l'applicazione "PUA.OneSystemCare", un malware particolarmente complesso da togliere che metterà a rischio la vostra privacy.

Evitate di cercare la parola "Emulatori Nintendo Switch" su Google o altri motori di ricerca perchè questo vi porterà ad imbattervi in siti poco sicuri, con enormi rischi non solo per la vostra privacy ma anche per la salute del sistema operativo, con la serie possibilità di installare virus, malware e altri software di dubbia provenienza. L'unico modo legale e sicuro per giocare con The Legend of Zelda Breath of the Wild è quello di comprare una Switch o di giocarci su Wii U.