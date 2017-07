End Space: il simulatore spaziale arriverà su PS VR il 19 settembre

è lieta di annunciare chearriverà suil prossimo 19 settembre. Con l'occasione è stato pubblicato un trailer di lancio, con alcune sequenze di gameplay tratte dal gioco: ve lo abbiamo riportato in cima.

Uscito in origine per Samsung Gear VR, End Space è uno shooter ad ambientazione spaziale pensato per la realtà virtuale, caratterizzato dalla presenza di una campagna single player che ci vedrà combattere nel settore Tartarus della galassia. Confermato inoltre il supporto a Playstation 4 Pro: sulla nuova console Sony verranno incluse diverse migliorie grafiche come il supersampling, il filtro 8XAA, texture a risoluzione più alta e modelli poligonali più complessi.

End Space sarà disponibile su Playstation VR a partire dal prossimo 19 settembre.