Enter the Gungeon rientrerà nel programma Xbox Play Anywhere

Dopo Resident Evil 7 Thimbleweed Park , un altro titolo third party si appresta a entrare nel programma: si tratta di, il particolare roguelike con visuale dall'alto che debutterà su Xbox One il 5 aprile.

Ciò significa che il gioco supporterà il cross-buy e il cross-save fra Xbox One e Windows Store, dunque sarà possibile giocarlo su entrambe le piattaforme acquistandolo solo una volta, senza alcuna limitazione. Vi ricordiamo che il titolo è già disponibile su PC e PS4 ed è in arrivo su Nintendo Switch, anche se per il momento non sappiamo quando. Per ulteriori informazioni e dettagli su Enter the Gungeon, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.