Enter the Gungeon uscirà su Xbox One il 5 Aprile

Uscito in origine su Playstation 4 e PC il 5 Aprile 2016, Enter the Gungeon si prepara a debuttare sulla console Microsoft esattamente a un anno di distanza. Come abbiamo avuto modo di parlarvi nella nostra recensione del titolo, il gioco di Dodge Roll si presenta come un divertente sparatutto dall'alto con elementi roguelike, caratterizzato da una curva di apprendimento molto bilanciata. Coglierete l'occasione per giocarlo su Xbox One?