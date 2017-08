Epic Games: Fortnite cambierà parecchio nei prossimi 5 anni

Con un'intervista concessa a Game Informer, il creative director diDarren Sugg ha parlato di diversi argomenti legati al gioco, a partire dal piano di supporto previsto per i prossimi anni, durante i quali il titolo potrebbe cambiare parecchio.

Considerando che Fortnite si trova attualmente in fase di early access, è lecito aspettarsi che il gioco riceverà numerosi aggiornamenti nel corso degli anni. Stando alle parole del creative director, uno dei primi aspetti su cui vuole concentrarsi il team è l'interfaccia grafica, con l'obiettivo di rendere molto più intuitiva la navigazione tra i menù e le varie funzionalità del gioco.

Quando il creative director è stato interrogato sui lunghi tempi di sviluppo (il progetto è iniziato ben 6 anni fa), Sugg ha spiegato che Fortnite era nato come un'esperienza di gioco completamente offline, ma l'idea di trasformarlo in un titolo basato sulla co-op online ha allungato notevolmente i tempi di sviluppo.

Game Informer ha inoltre domandato a Darren Sugg perché si sia deciso di commercializzare una versione retail per un gioco ancora in early accesso, ricevendo una risposta alquanto curiosa. A quanto pare, sarebbe stata Sony a convincere Epic Games in questa mossa, osservando che in Europa le vendite dei giochi fisici sono ancora superiori rispetto a quelle digitalii.

Ricordiamo che Fortnite è attualmente disponibile su Playstation 4 e PC.