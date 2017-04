Epic Games mostra un modello umano fotorealistico realizzato in Unreal Engine 4

ha di recente caricato un nuovo video sul suo canale YouTube ufficiale con cui ci mostra tutte le potenzialità dell'. Il filmato, che trovate riportato in cima alla notizia, mostra infatti un modello umano fotorealistico realizzato proprio con il suo celebre motore grafico.

Si tratta di una buona occasione per apprezzare la qualità degli shader disponibili in Unreal Engine per la realizzazione della pelle, degli occhi, e capelli di un volto umano. In caso voleste scaricare il sample, dovrete aprire il launcher di Epic Games e accedere al progetto dal tab "Learn". A questo punto, basterà premere "Play" nella sezione "Editor" per poter ruotare liberamente attorno all'asset. Maggiori informazioni possono essere consultate sul sito ufficiale di Epic Games.

Cosa ne pensate della qualità di questo modello umano costruito in Unreal Engine 4?