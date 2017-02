Epic Games sta lavorando ad almeno sei diversi progetti

Parlando ai microfoni di VentureBeat, Tim Sweeney diha rivelato che la compagnia è attualmente al lavoro su almeno sei differenti progetti, tra cuie la nuova edizione di, senza dimenticare i nuovi contenuti per

Epic Games è inoltre al lavoro su un gioco VR (Robo Recall) e sul gioco mobile Battle Breakers, oltre che su altri progetti non ancora annunciati. La compagnia è rimasta colpita dal successo di Paragon (oltre 800.000 giocatori) e per questo ha deciso di cambiare la sua filosofia: "Vogliamo tornare alle nostre radici e rapportarci direttamente con il pubblico anzichè con i publisher. Dal nostro punto di vista è molto meglio così, in questo modo possiamo modificare i giochi in base al feedback della community, così come accaduto con Paragon. E' com tornare indietro ai tempi dei giochi shareware, in un certo senso..."