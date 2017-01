Epona comparirà in The Legend of Zelda Breath of the Wild

Parlando ai microfoni di IGN Portogallo ha confermato che Epona sarà presente in, tuttavia al momento non ci sono altri dettagli riguardo l'apparizione del fido cavallo di Link nel gioco.

Epona è apparso in The Legend of Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask e Twilight Princess, inoltre come detto poco sopra farà la sua comparsa in Breath of the Wild insieme ad altri equini che potranno essere domati ed allevati dal giocatore. Recentemente, il produttore del gioco ha confermato anche la presenza di un secondo finale, non rivelando però in che modo questo possa essere sbloccato. Ricordiamo che The Legend of Zelda Breath of the Wild uscirà in Europa il 3 marzo su Wii U e Nintendo Switch.