Eric Hirshberg parla di Call of Duty 2017: armonia tra innovazione e tradizione

Durante l'ultima conference call con gli azionisti della società,ha confermato cheè attualmente al lavoro sul prossimo episodio di, in uscita alla fine del 2017. Il CEOha parlato brevemente del gioco rivelando il focus della produzione.

Il prossimo Call of Duty offrirà un perfetto equilibro tra tradizione e innovazione, i punti cardini della serie resteranno invariati ma verranno aggiunte delle novità per rendere il franchise ancora più fresco. Hirshberg non ha rivelato altri dettagli ma fa sapere che il gioco è in fase di sviluppo da due anni e questo dovrebbe garantire al progetto un livello di qualità elevato.

Call of Duty 2017 uscirà alla fine dell'anno su piattaforme non meglio specificate, restiamo in attesa del reveal ufficiale che potrebbe avvenire durante la primavera.