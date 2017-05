Escape from Salem sarà presente a Svilupparty 2017

sarà presente a, evento che si terrà dal 19 al 21 maggio a Bologna totalmente dedicato agli sviluppatori indipendenti italiani. Si tratta di un titolo in 2D di stampo gotico/horror che vede protagonista, una strega perseguitata durante lo storico Processo alle streghe di Salem.

Escape From Salem nasce dalla dedizione e dalla passione di tre studenti di iMasterArt: è un videogame 2D di stampo gotico/horror ambientato nella contea di Salem durante i processi per stregoneria del 1692. La nostra protagonista, Morgaine, è una strega che deve scappare nel momento in cui divampa la caccia alle streghe. Sarà costretta a raggiungere la cittadina portuaria di Lynn, dove potrà prendere una barca e salpare per Barbados.

Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento avrà inizio la mattina del 19 maggio e terminerà la sera del 21 maggio; l'ingresso è completamente gratuito.