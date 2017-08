Escape from Tarkov e Crash Trilogy giocati oggi in diretta dalle 17:00

Nella giornata di oggi (venerdì 4 Agosto) i canalidi Everyeye.it ospiteranno una nuova sessione di live gameplay di. Le due trasmissioni andranno in onda a partire dalle ore 17:00.

La nostra redazione giocherà in diretta a Escape From Tarkov a partire dalle 17:00, esplorando le ambientazioni del nuovo FPS di Battlestate Games che mescola le meccaniche tipiche dei giochi di ruolo, degli MMO e degli strategici, mentre a partire dalle 21:00 sarà il turno di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Le due dirette saranno trasmesse su Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.