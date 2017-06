ESL Italia Championship: annunciati tutti i vincitori del torneo

: Si sono concluse presso ladi Milano le finali nazionali di- il più grande torneo di eSports italiano - con un montepremi finale da oltre 20.000 €, davanti ad un folto pubblico che ha fatto sentire il proprio calore ai team che si sono affrontati per conquistare il titolo di campione italiano

I vincitori delle singole discipline di ESL Italia Championship sono:

League of Legends: campione italiano ESL il Team Next Gaming, al secondo posto Team Forge, al terzo iDomina eSports ed al quarto i True eSports

Overwatch: campione italiano ESL il Team One Trick Ponies, al secondo posto TeS Aristocats, al terzo Team Epok ed al quarto il Team Next Gaming

Hearthstone: campione italiano ESL Alfonso "Fonzy" Esposito, al secondo posto Alessandro "Alessandro Pap" Pappagallo, al terzo posto Christian "Garrim" Grimaldi .

Le sfide appassionanti per contendersi il titolo di campione Italiano di ESL Italia Championship Summer Season 2017 sono state commentate da Caster d’eccezione e visibili in diretta streaming per il pubblico da casa sui canali ufficiali Twitch di ESL. ESL Italia Championship è giunta così alla fine del primo atto, ma è già pronta a riaccendere i motori per la Winter Season, in cui sono previste tantissime novità e altrettante emozioni come la stagione appena conclusa.