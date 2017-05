ESL Italia Championship: le finali nazionali a Milano dal 2 al 4 giugno

: È tutto pronto per le finali nazionali di, il più grande torneo di eSports italiano, realizzato grazie alla collaborazione con: si svolgeranno infatti dal 2 al 4 giugno presso ladi Milano, le fasi conclusive della Summer Season che prevede un montepremi finale di oltre 20.000 €.

ASUS, con il marchio Republic of Gamers, riconferma il suo ruolo da protagonista nel mondo gaming e la sua esplicita vocazione ad essere sempre più vicina alla comunità dei videogiocatori con un posto in prima linea in tutti gli appuntamenti più importanti loro dedicati. I giocatori delle finali nazionali di ESL Italia Championshippotranno contare sul ricco e completo ecosistema di soluzioni ROG per vivere la miglior esperienza di gioco possibile e assicurarsi le migliori performance, fino alla vittoria finale. Durante le finali nazionali di ESL Italia Championship si sfideranno i migliori gamer a livello nazionale, tra cui ROG è lieta di annunciare la qualifica dei team sponsorizzati Next Gaming sui titoli League of Legends e Overwatch.

“ASUS ha abbracciato con entusiasmo il progetto ESL Italian Championship 2017, una partnership iniziata in Italia già nel 2006” - dichiara Daniele Buttafava, South Europe Regional Director di ASUS – “Obiettivo comune è offrire il supporto necessario alla crescita degli eSport e questo spettacolare campionato ha visto la partecipazione delle migliori squadre a livello nazionale. Grazie ai prodotti ROG - Republic of Gamers, abbiamo fornito le soluzioni più affidabili, avanzate e performanti per incontrare, soddisfare e superare le aspettative dei gamer più esigenti: i campioni che si sono affrontati in questo avvincente campionato, giunto ora alla fase finale. In bocca al lupo!”. “Una nuova finale di ESL Italia Championship è alle porte, un ulteriore passo in avanti per continuare nel processo di crescita degli eSports in Italia che, grazie all’aiuto di tutti, si sta affermando sempre più, raggiungendo finalmente la ‘dignità’ di tutti gli altri sport in Italia” – ha dichiarato Daniel Schmidhofer, CEO di Progaming Italia – “Questa crescita è e sarà possibile grazie anche alla presenza attiva di partner come ASUS, che ha creduto sin dall’inizio in ESL Italia Championship”.

Durante il lungo week end di finali, tutti i partecipanti potranno provare le soluzioni Republic of Gamers presenti, tra cui spiccano i notebook gaming delle serie ROG e ROG STRIX – ROG G752, ROG Strix GL702 e GL753 – dedicati agli appassionati del gaming in mobilità, potenti e ben equipaggiati, con schermi da 15,6" a 17,3" e caratterizzati tutti da un look dinamico, aggressivo e con diverse varianti cromatiche, oltre al desktop gaming ROG GT51, in grado di assicurare tutta la potenza necessaria per vivere esperienze di gioco mozzafiato anche alle più elevate risoluzioni.

Ad arricchire le postazioni di gioco, i set completi delle periferiche gaming, indispensabili complementi per assicurare ottimali performance di gioco, come le proposte della serie STRIX – che includono mouse, mousepad, e cuffie fino ai modelli wireless e surround a 7.1 canali – e quelle della famiglia Cerberus, che includono le apprezzate cuffie dotate di generosi driver da 60 mm, in grado di generare bassi poderosi, e padiglioni full-size da 100 mm, per un efficace isolamento dai rumori. La ricchezza dell’ecosistema Republic of Gamers a disposizione per l’occasione, include anche la tastiera meccanica ROG Claymore, dal look minimale ed altamente personalizzabile grazie ai diversi effetti cromatici RGB ed al posizionamento variabile del tastierino, indispensabile alleato per affrontare anche le sfide più impegnative e il mouse ROG Gladius II, che si adatta perfettamente alle specifiche preferenze soggettive o diverse esigenze di gioco e integra spettacolari effetti di luce LED per assicurare ulteriore impatto e personalità.

L’evento sarà trasmesso in italiano sul canale Twitch di ESL Italia e in inglese nei canali ufficiali di ESL Overwatch, ESL League of Legends ed ESL Hearthstone.