ESL Italia Championship: le finali si terranno a Milano dal 2 al 4 giugno 2017

: Si terranno presso la- dal 2 al 4 giugno - le finali nazionali di, il più grande torneo di eSports italiano con un montepremi finale da oltre 20.000 €, nonché il primo a poter vantare uno storico primato all’interno del nostro Paese.

La Summer Season dunque, è destinata a fare la storia perché, per la prima volta nella storia di ESL Italia Championship, tra i qualificati alle finali sarà presente anche un Team di proprietà di una squadra di calcio, il “True eSport” vestendo i colori del “Genoa Cricket and Football club”, il club di calcio più antico d’Italia.

I partecipanti in gara si sfideranno in un torneo a doppia eliminazione, al termine del quale verranno assegnati i titoli di campione italiano per le seguenti categorie:

League of Legends, venerdì 2 giugno – Team qualificati: True eSports (Genoa eSports), Next Gaming, iDomina eSports, Team Forge

– Team qualificati: True eSports (Genoa eSports), Next Gaming, iDomina eSports, Team Forge Overwatch, sabato 3 giugno – Team qualificati: One Trick Ponies, TeS Aristocats, Team Epok, Next Gaming

– Team qualificati: One Trick Ponies, TeS Aristocats, Team Epok, Next Gaming Hearthstone, domenica 4 giugno – Player qualificati: Andrea “Lexxie” Catalani, Christian “Garrim” Grimaldi, Alfonso “Fonzy” Esposito, Alessandro “Alessandro Pap” Pappagallo

Il pubblico potrà cosi assistere dal vivo, nella spettacolare cornice della Microsoft House, a un torneo entusiasmante tra i migliori talenti italiani, o “viverlo” in diretta streaming, sia in italiano che in inglese, attraverso le voci di Sarengo e Lelouch per League of Legends, del duo di H82 Overwatch (Herc & Edoz), e di Davdas e Royalmail.tv per Hearthstone. L’evento sarà trasmesso in italiano sul canale Twitch di ESL Italia e in inglese nei canali ufficiali di ESL Overwatch, ESL League of Legends ed ESL Hearthstone.

Intel segue da sempre e con vivo interesse gli eSports e il settore del gaming, ponendo al centro il giocatore e soprattutto l’esperienza che cerca. Da una parte, attraverso l’introduzione di tecnologie di ultima generazione atte a migliorare tale esperienza e renderla unica, e dall’altra supportando attivamente eventi esportivi sia nazionali che globali, come gli Intel Extreme Masters, che negli anni hanno visto crescere la propria fanbase, registrando una partecipazione di pubblico impressionante, tale da raggiungere nell’edizione di quest’anno a Katowice gli oltre 173 mila spettatori in loco e più di 46 milioni di spettatori unici online.

“ASUS ha abbracciato con entusiasmo il progetto ESL Italian Championship 2017, una partnership iniziata in Italia già nel 2006” - dichiara Daniele Buttafava, South Europe Regional Director di ASUS – “Obiettivo comune è offrire il supporto necessario alla crescita degli eSport e questo spettacolare campionato ha visto la partecipazione delle migliori squadre a livello nazionale. Grazie ai prodotti ROG - Republic of Gamers, abbiamo fornito le soluzioni più affidabili, avanzate e performanti per incontrare, soddisfare e superare le aspettative dei gamer più esigenti: i campioni che si sono affrontati in questo avvincente campionato, giunto ora alla fase finale. In bocca al lupo!”

Microsoft House, è la nuova sede di Microsoft Italia recentemente inaugurata nel dinamico quartiere di Porta Volta, studiata nell’ottica dell’apertura, dell’inclusione e della totale integrazione con l’ambiente. La Microsoft House è infatti uno spazio aperto alla collaborazione tra le persone, un hub per i giovani che vogliono sviluppare l’innovazione in Italia e un laboratorio per tutti dove sperimentare il futuro per la crescita economica e sociale del Paese. L’edificio si sviluppa in sei piani fuori terra, di cui tre aperti alla città; lo Showroom, la Digital Class e il Microsoft Technology Center. Il polo dedicato agli appassionati del gaming è lo Showroom, uno spazio tecnologico aperto ogni giorno dalle 10 alle 19 al pubblico, all’intrattenimento e all’innovazione per rendere l’esperienza gaming Microsoft accessibile a tutti. All’interno dello Showroom si può trovare infatti una Xbox Arena dove sono presenti 13 postazioni di gioco per PC Windows 10 e Xbox One sempre attive, che permettono di provare liberamente tutti i giochi.