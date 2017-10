eSport: ESL stringe una partnership con la piattaforma streaming Hulu

A molti, probabilmente, il nomedirà poco. In realtà, è tra le più popolari e importanti piattaforme streaming degli Stati Uniti. Per capirci, la serieè un prodotto originale Hulu. Ad ogni modo,edhanno stretto una partnership strategica per raccontare l'eSport attraverso quattro diversi canali tematici.

ESL (per coloro che ancora non lo sapessero) si pone come uno dei più importanti stakeholder in ambito eSport, in grado di organizzare eventi e tornei in tutto il mondo e muovere un volume d'affari di portata incalcolabile.

Sostenuta da Hulu, ESL ha in programma di portare quattro nuovi canali tematici: un talk show denominato Player vs. Player, una docu-serie chiamata Bootcamp, che settimanalmente si occuperà di seguire gli allenamenti e le gare del Team Immortals (Counter Strike GO), ESL Replay e Defining Moments (una serie che getterà uno sguardo approfondito sul mondo eSport in generale).

"La partnership con Hulu segna la prima serie originale di ESL su un servizio di streaming on-demand e presenterà la diversa natura dell'eSport attraverso la narrazione di alta qualità", ha dichiarato Nik Adams, senior vice president of global media rights and distribution per ESL. "Gli eSport si rivolgono a un pubblico più giovane e abituato a contenuti digitali, perciò Hulu è la piattaforma perfetta per costruire i nostri contenuti originali ed esporre il mondo degli eSport a nuovi utenti".

Inoltre, gli stessi vertici di Hulu hanno dichiarato che i suoi utenti - soprattutto quelli che utilizzano il servizio su console - sono "affamati" di contenuti eSport.

Secondo la rivista Variety, ESL avrebbe assunto il producer vincitore di un Emmy Award Barry Hennessey della CBS per dirigere i nuovi show. I programmi, sempre secondo la rivista, saranno rilasciati a cadenza settimanale.

Di date, ancora non se ne è parlato ma, con tutta probabilità, la partnership tra Hulu ed ESL segnerà un nuovo corso nella storia della percezione degli eSport e del modo in cui questi vengono presentati a un pubblico sempre più interessato e curioso.